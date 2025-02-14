В Щёлковском перинатальном центре женщина родила 12-го ребёнка

Установившаяся в столичном регионе в последние дни минусовая погода подарила любителям подлёдной рыбалки надежду вернуться к своему хобби, которого они были лишены из-за тёплого января. Однако лёд на подмосковных водоёмах до сих пор остаётся ненадёжным, предупреждают работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.