В Щёлковском перинатальном центре женщина родила 12-го ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
43-летняя женщина родила в Щёлковском перинатальном центре 12-го ребёнка. В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 4180 г и ростом 57 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Малыш стал четвертым мальчиком в семье, где растут ещё восемь девочек.
Сейчас мать и младенец уже выписаны домой.
Как напомнили в ведомстве, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».Там можно найти всю информацию о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье действует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«Поздравляю вас с чудесным пополнением в вашей большой и дружной семье! Знаю, какой это огромный труд - растить и любить столько детей», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
Сейчас мать и младенец уже выписаны домой.
Как напомнили в ведомстве, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».Там можно найти всю информацию о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье действует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская