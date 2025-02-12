В щёлковском ЖК «Соболевка» поставили на кадастр 17-этажный дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Семнадцатиэтажный дом на 272 квартиры, построенный в жилом комплексе «Соболевка» на территории городского округа Щёлково, получил кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На кадастр поставили дом, расположенный по адресу: округ Щёлково, микрорайон Соболевка, 11. Теперь владельцы квартир могут оформить своё право собственности, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады и совершать другие юридические действия», — говорится в сообщении.ЖК «Соболевка» — это расположенный на берегу Клязьмы квартал из пятнадцати многосекционных домов, где есть своя поликлиника, детский сад и парковки. Рядом находятся школа и спорткомплекс.
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Лев Каштанов