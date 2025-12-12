В селе Березнецово открыли обновлённый дом культуры

12 декабря 2025, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Березнецово городского округа Ступино после капитального ремонта открыли Дом культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.