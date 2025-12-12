В селе Березнецово открыли обновлённый дом культуры
В селе Березнецово городского округа Ступино после капитального ремонта открыли Дом культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Работы провели по областной госпрограмме «Культура и туризм Подмосковья». Отремонтировали зрительный зал, сцену, закупили новое звуковое и световое оборудование. Помимо этого, заменили систему отопления, обновили входную группу, фойе, танцевальный зал и гардероб.
В ведомстве назвали Березнецовский Дом культуры центром притяжения местных жителей. В ДК работают 17 клубов разных направлений от вокала и хореографии до театра и прикладного искусства. В нём проходят торжественные и культурные мероприятия.
Кроме того, в 2025 году в регионе отремонтировали и оснастили современным оборудованием ДК в округах Пушкинский и Сергиево-Посадский. В декабре вновь откроют ещё семь домов культуры – в Раменском, Коломне, Шатуре, Щёлкове, Богородском, Рузе и Кашире.
В 2026-м предполагается модернизировать ещё 10 ДК.
