В селе Новое завершили ремонт 540 метров улицы Ленинской
В селе Новое отремонтировали 540 м дороги на улице Ленинской. Обновлённый участок проверил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Подрядчики завершили ремонт дорожного покрытия досрочно. На участке уложили новое асфальтовое покрытие протяжённостью 540 м. Параллельно заменили 565 кв. м тротуара», – отметили в пресс-службе.Завершение благоустройства запланировано на 28 августа. До этого рабочие нанесут дорожную разметку и обустроят пешеходный переход, который обеспечит безопасный путь к местной школе.