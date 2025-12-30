В селе Рогачёво под Дмитровом построят котельную мощностью 10,5 МВт
Блочно-модульную котельную мощностью десять с половиной МВт планируют построить в селе Рогачёво Дмитровского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную на улице Мира в селе Рогачёво и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Работы планируется завершить в 2027 году.Начальная цена лота составляет 234 миллиона 571 тысячу 260 рублей. Заявки принимаются до 26 января.