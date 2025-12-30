В селе Рогачёво под Дмитровом построят котельную мощностью 10,5 МВт

30 декабря 2025, 14:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Блочно-модульную котельную мощностью десять с половиной МВт планируют построить в селе Рогачёво Дмитровского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную на улице Мира в селе Рогачёво и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.