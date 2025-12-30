В Сергиево-Посадском округе открыли рабочее движение на мосту через Сухмань
Рабочее движение открыли по отремонтированному мосту через реку Сухмань у слободки Новосёлки в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост протяжённостью 27 метров построили в 1966 году.
«В рамках капитального ремонта на мосту укрепили конусы, обновили устои, промежуточные опоры, пролётное строение и сопряжения моста с насыпью и с проезжей части, а также устроили водоотвод под пролётом», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожники уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, установили новые лестницы и ограждения.
В ходе работ движение на мосту было организовано по реверсивному принципу.
Сейчас на объекте заканчивают монтировать барьерные ограждения.