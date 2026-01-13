Фехтовальщик Бруев из Подмосковья победил на всероссийских соревнованиях
Воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта и училища олимпийского резерва №2 в Звенигороде Георгий Бруев занял первое место на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпаге среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил в Москве 9 января.
«Георгий Бруев, в активе которого победа на юниорском чемпионате мира и на Играх БРИКС, встретился в финале с призёром олимпиады в Токио, четырёхкратным чемпионом Европы Павлом Суховым из Москвы и победил его со счётом 15:8», — говорится в сообщении.Третье место турнира занял москвич Георгий Буянов.
Всего в соревнованиях принимали участие 90 шпажистов из разных российских регионов.
Ранее сообщалось, что представители Московской области Виталий Шаршавин и Арсений Хохлов одержали победу на пятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью.