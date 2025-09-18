В селе Ситне-Щелканово благоустроили дворы и обновили асфальт

18 сентября 2025, 20:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проверил качество работ по благоустройству дворов в селе Ситне-Щелканово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вместе с Мужальских прибыли профильные заместители, представители управляющей компании, депутатского корпуса и общественности. В этом году в населённом пункте обновили асфальт и благоустроили дворы на ул. Первомайской.

«В прошлом году жители просили благоустроить три двора. Мы включили их в план и сейчас завершили работу. Вместе с коллегами проверил качество выполнения работ, пообщался с жителями», – рассказал глава округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«Котельную построили в прошлом году. Сейчас специалисты готовят объект к зимнему периоду. Его начало зависит от средней суточной температуры. До начала октября мы должны провести все пробные испытания», – сказал глава Раменского.