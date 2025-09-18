В селе Ситне-Щелканово благоустроили дворы и обновили асфальт
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проверил качество работ по благоустройству дворов в селе Ситне-Щелканово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с Мужальских прибыли профильные заместители, представители управляющей компании, депутатского корпуса и общественности. В этом году в населённом пункте обновили асфальт и благоустроили дворы на ул. Первомайской.
«В прошлом году жители просили благоустроить три двора. Мы включили их в план и сейчас завершили работу. Вместе с коллегами проверил качество выполнения работ, пообщался с жителями», – рассказал глава округа.
Во дворах обновили покрытие пешеходной, дорожной и парковочной зон, уложили асфальт на подходах к подъездам, установили новые лавочки и урны, засеяли газон.
Мужальских также посетил местную котельную и проверил её готовность к отопительному сезону.
«Котельную построили в прошлом году. Сейчас специалисты готовят объект к зимнему периоду. Его начало зависит от средней суточной температуры. До начала октября мы должны провести все пробные испытания», – сказал глава Раменского.Всего на территории округа – 31 котельная. Пять из них прошли пробные топки. Сейчас испытания проводят еще на трёх объектах.