Достижения.рф

В селе Ситне-Щелканово благоустроили дворы и обновили асфальт

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проверил качество работ по благоустройству дворов в селе Ситне-Щелканово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Вместе с Мужальских прибыли профильные заместители, представители управляющей компании, депутатского корпуса и общественности. В этом году в населённом пункте обновили асфальт и благоустроили дворы на ул. Первомайской.

«В прошлом году жители просили благоустроить три двора. Мы включили их в план и сейчас завершили работу. Вместе с коллегами проверил качество выполнения работ, пообщался с жителями», – рассказал глава округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Во дворах обновили покрытие пешеходной, дорожной и парковочной зон, уложили асфальт на подходах к подъездам, установили новые лавочки и урны, засеяли газон.

Мужальских также посетил местную котельную и проверил её готовность к отопительному сезону.
«Котельную построили в прошлом году. Сейчас специалисты готовят объект к зимнему периоду. Его начало зависит от средней суточной температуры. До начала октября мы должны провести все пробные испытания», – сказал глава Раменского.
Всего на территории округа – 31 котельная. Пять из них прошли пробные топки. Сейчас испытания проводят еще на трёх объектах.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0