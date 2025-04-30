Губернатор Воробьёв: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Володарское шоссе к концу 2025 года расширят до восьми полос. Протяженность участка дороги, на котором идут работы по модернизации, составлёют около 4,5 км. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на объекте и поговорил с дорожниками.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Первый этап модернизации завершили в 2022 году. Сейчас идёт активная фаза работ на втором, заключительном, этапе.
Начало второго этапа пришлось отложить из-за переустройства большого количества сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, а также нефтепродуктопровода. Сейчас реконструкция находится в активной фазе. Оставшуюся часть шоссе сделают восьмиполосной, обновят тротуары, установят новое освещение. Полностью завершить реконструкцию Володарки планируют в конце года.
Это улучшит транспортную доступность новых жилых комплексов, включая «Пригород Лесное» и «Прибрежный парк», а также ближайших деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи и Остров.
Для водителей сократится время в пути между Каширским шоссе, трассами А-105 (Москва – аэропорт Домодедово) и М-44 «Дон». За счёт увеличения пропускной способности и организации новых развязок повысится безопасность движения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Губернатор заявил, что реконструкция Каширки завершится до конца будущего года.
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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
Первый этап модернизации завершили в 2022 году. Сейчас идёт активная фаза работ на втором, заключительном, этапе.
«Володарское шоссе – одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие жилые комплексы продолжают заселяться, увеличивается нагрузка на трассу. По просьбам жителей три года назад мы начали долгожданную реконструкцию Володарки. На первом этапе расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное» и построить современную транспортную развязку с тоннелем», – рассказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Начало второго этапа пришлось отложить из-за переустройства большого количества сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, а также нефтепродуктопровода. Сейчас реконструкция находится в активной фазе. Оставшуюся часть шоссе сделают восьмиполосной, обновят тротуары, установят новое освещение. Полностью завершить реконструкцию Володарки планируют в конце года.
Это улучшит транспортную доступность новых жилых комплексов, включая «Пригород Лесное» и «Прибрежный парк», а также ближайших деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи и Остров.
Для водителей сократится время в пути между Каширским шоссе, трассами А-105 (Москва – аэропорт Домодедово) и М-44 «Дон». За счёт увеличения пропускной способности и организации новых развязок повысится безопасность движения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сейчас мы строим 63-метровый тоннель, устанавливаем подпорные стенки. Завершается подготовка к работам по расширению оставшегося участка Володарского шоссе. Сначала построим дополнительную дорогу, чтобы переключить на неё автомобильное движение, а затем займёмся существующей трассой», – рассказал заместитель гендиректора по производству ООО «Хотьковский автомост» Андрей Сухоруков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Губернатор заявил, что реконструкция Каширки завершится до конца будущего года.
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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
Лора Луганская