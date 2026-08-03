Житель Подмосковья задержал курьера телефонных мошенников

03 августа 2026, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники обманули 15-летнюю школьницу из Сергиева Посада и чуть не забрали ценности, принадлежащие её семье. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На мобильный телефон девочке позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и рассказал, что её личными данными завладели преступники, которые теперь могут оформить кредит на её родителей, а деньги перевести ВСУ. И чтобы спасти близких от уголовного преследования, нужно задекларировать все сбережения.





«Испуганная девочка рассказала, что ценности хранятся дома в сейфе, но она сама на даче и не может их достать. Тогда мошенники велели ей отдать ключи от квартиры их «специалисту» — чтобы он самостоятельно всё «задокументировал», — говорится в сообщении.