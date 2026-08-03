Житель Подмосковья задержал курьера телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники обманули 15-летнюю школьницу из Сергиева Посада и чуть не забрали ценности, принадлежащие её семье. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
На мобильный телефон девочке позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и рассказал, что её личными данными завладели преступники, которые теперь могут оформить кредит на её родителей, а деньги перевести ВСУ. И чтобы спасти близких от уголовного преследования, нужно задекларировать все сбережения.
«Испуганная девочка рассказала, что ценности хранятся дома в сейфе, но она сама на даче и не может их достать. Тогда мошенники велели ей отдать ключи от квартиры их «специалисту» — чтобы он самостоятельно всё «задокументировал», — говорится в сообщении.Жертва обмана передала подъехавшему курьеру ключи. Тот приехал по адресу с углошлифовальной машиной и кувалдой, вскрыл сейф, достал оттуда украшения общей стоимостью полтора миллиона рублей и собрался уходить, но в этот момент домой пришёл брат девочки. Он задержал взломщика, вызвал полицию и передал его оперативникам.
Задержанный — 18-летний москвич — рассказал, что сам является жертвой мошенников, действовавших по аналогичной схеме. Он должен был ездить по адресам, забирать деньги и передавать их тем, кому велят кураторы.