В центре Можайска появился светящийся медведь
Видео: пресс-служба администрации Можайского м.о.
Новогодние световые инсталляции установили в центре подмосковного Можайска — на Октябрьской площади. Это медведь и полураскрытая книга с зимним пейзажем, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Необычные конструкции уже стали местом притяжения жителей: они прогуливаются там и делают фотографии.
На Губернаторской площади Можайска завершают украшение шестнадцатиметровой ёлки. Там также установят символ наступающего года — фигуру «Конёк», светящуюся надпись «С Новым годом!» и композицию «Ёлка в подарок».«Наша работа в эти дни направлена в том числе и на то, чтобы люди могли насладиться украшенным городом. От всего коллектива и лично от себя поздравляю с наступающими праздниками!» — сказал директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин.