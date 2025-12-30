В центре Можайска появился светящийся медведь

«Наша работа в эти дни направлена в том числе и на то, чтобы люди могли насладиться украшенным городом. От всего коллектива и лично от себя поздравляю с наступающими праздниками!» — сказал директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин.