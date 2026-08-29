В сентябре на территории Подмосковья откроется пять лесопарков

29 августа 2026, 18:27

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В сентябре этого года в Московской области после благоустройства откроются сразу пять лесопарков. В их числе — Вишняковский лесопарк в Балашихе, лесопарк в деревне Лечищево и лесопарк «Массовка» в городе Дедовск (Истра), лесопарк «Волхонка» в Богородском округе, а также лесопарк на улице Неделина в Щёлково. Все объекты приводят в порядок в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Об этом проинформировали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.







12 сентября в Балашихе откроется Вишняковский лесопарк. На территории парка будут проложены прогулочные маршруты с качественным покрытием. Также установят наружное освещение, камеры видеонаблюдения и систему громкой связи. Для удобства посетителей разместят скамейки, урны, перголы и информационные стенды. В парке появятся павильоны, детские и спортивные площадки, зона для выгула собак и верёвочный аттракцион. Украсят парк арт-объектами, построят открытый кинотеатр и установят габионные конструкции. Помимо этого, отремонтируют мост, восстановят исторический павильон Мейерхольда и проведут масштабные работы по озеленению.





Лесопарк «Массовка» в Дедовске также откроется 12 сентября. В парке проложат пешеходные дорожки и лыжную трассу. Для автомобилей организуют парковку. Для детей и любителей спорта установят игровые и спортивные площадки. Также оборудуют зону для выгула собак. На территории появятся кафе, пункт проката спортивного инвентаря, судейский павильон для лыжных соревнований, санитарные узлы и комната матери и ребёнка. Для удобства посетителей установят уличную мебель и навигационные знаки. Входную группу оборудуют, вдоль дорожек и на площадках смонтируют освещение. Кроме того, будет установлена система видеонаблюдения.





11 сентября в Богородском округе начнет работу лесопарк «Волхонка». В парке проложат пешеходные маршруты, установят энергосберегающие фонари, камеры наблюдения и систему автоматического полива растений. Входные зоны оформят в едином стиле, на сложных участках территории появятся деревянные настилы. Также будут построены беседки и павильоны для отдыха. Для гостей установят скамейки и информационные стенды, создадут детские и спортивные площадки, пляжную зону, арт-объекты и трибуны. Кроме того, будет проведено комплексное озеленение всей территории.



Все парки готовятся к открытию и станут новыми популярными местами для прогулок, активного отдыха и спокойного времяпровождения на природе.