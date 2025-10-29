В Серебряных Прудах наградили самых активных волонтёров

29 октября 2025, 19:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

В муниципальном округе Серебряные Пруды провели церемонию награждения лучших волонтёров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Добровольцев за важный и нелёгкий труд поблагодарил глава округа Олег Павлихин.





Собравшихся отметили благодарственными письмами за развитие добровольческой деятельности на территории округа и в связи с пятилетием регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Им также вручили ценные подарки.



Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды





«Этот праздник – повод выразить глубочайшую признательность тем, чья энергия, отзывчивость и доброта являются настоящим богатством нашего региона. Подмосковье – не просто территория, а большая и дружная семья. Каждый день вы доказываете, что вместе мы можем всё – поддерживать пожилых соседей, благоустраивать парки и скверы, помогать животным, находить пропавших, организовывать масштабные события и приходить на помощь в самую трудную минуту. Вы не ждёте благодарности, но мы не можем её не выразить. Спасибо за каждый потраченный час, за каждое доброе слово, за вашу неутомимую веру в лучшее! Вы гордость и сила Подмосковья», – обратился к собравшимся Павлихин.