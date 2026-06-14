Более 3,5 тысяч гостей собрал фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» в Долгопрудном

14 июня 2026, 16:41

Фестиваль национальных культур состоялся в Долгопрудном

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

В Долгопрудном, 12 июня, в Центральном парке Победы прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню России. Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» собрал около 3,5 тысяч человек. Это событие состоялось в рамках Года единства народов Российской Федерации.







Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке Администрации городского округа Долгопрудный.





«Мы проводим фестиваль уже в 11 раз. За эти годы он вырос в добрую традицию, которую ждут и участники, и гости. Здесь сошлось все: творчество, музыка, поэзия и искреннее желание людей быть вместе», — добавила Швелидзе .

Центром притяжения фестиваля в Долгопрудном стали восемь ярмарочных павильонов, где с полудня до 19:00 кипела жизнь. В каждом из них посетители погружались в атмосферу деревенского быта: березовые ветки, стога сена, самовары, связки баранок создавали ощущение уюта.



В одном из домиков проходила акция «Рисуй, Россия!», в рамках которой дети и взрослые выражали свою любовь к стране через пейзажи, портреты и абстрактные композиции. Рядом с ними расписывали деревянные заготовки матрёшек акриловыми маркерами, и каждый участник уносил с собой готовый сувенир.



В другом павильоне с аналогичным оформлением изготавливали брелоки и браслеты из лёгкого нейлонового шнура, а также плели венки из живых цветов. Очередь из желающих не иссякала до самого вечера.



Организаторы также уделили внимание истории костюма и текстильным ремёслам, организовав камерную выставку аутентичных нарядов. На манекенах можно было увидеть подлинные костюмы начала XX века, а также сценические костюмы, созданные детской театральной студией «Семь Я» для постановки «Две баллады», основанной на произведениях Пушкина.



В павильонах гости осваивали лоскутное шитьё на примере панно «Лоскутная Матрёшка», создавали миниатюрную куклу «Россияночку» и участвовали в вязании «Полотна Счастья» в технике русского ткачества.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области





Региональное отделение Ассамблеи народов России курировало еще два домика на фестивале. У входа звучали частушки, внутри кипела работа: раскрашивали костюмы для детей, делали традиционные куклы и броши, вышивали. Рядом находилась выставка казачьего костюма.



Одним из наиболее ярких пространств фестиваля стала площадка, организованная Ассоциацией ветеранов СВО Долгопрудного. К участию были привлечены Ассоциация многодетных семей и творческий проект «Клубочек». Вместе они провели выставку волонтерской продукции, отправляемой на передовую, и мастер-классы.



Ассоциация многодетных семей полностью переключилась на помощь фронту с 2022 года. Сегодня она поддерживает подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты, Донецкий спецназ, отряд «Эспаньола», добровольческий батальон Александра Невского и «Шторм» 2-й Таманской дивизии. Помощь предоставляется по заявкам бойцов: от окопных свечей и сухого душа до запчастей, дронов, детекторов дронов и даже мотоциклов. Волонтеры следуют принципу: «Без тыла нет Победы, своих не бросаем».



Гости фестиваля могли увидеть готовую продукцию и попробовать создать что-то своими руками для отправки на передовую. Рядом находилась фотозона с боевыми флагами подразделений и снаряжением, где можно было сфотографироваться.



Творческое объединение «Клубочек», проект Общественной палаты Долгопрудного с пятилетней историей, когда-то вязало носки, шарфы и шапки для пожилых людей. С началом специальной военной операции мастерицы переключились на маскировочные сети, халаты и нашлемники типа «Леший». На фестивале они рассказывали о технологии плетения и давали возможность каждому вплести свою ленту в общее полотно. Самых смелых фотографировали в костюме «Леший».



Также на фестивале прошла выставка работ молодых художников — участников конкурса плакатного искусства «Время смыслов». Музыкальная программа на главной сцене была под девизом «О России с любовью». Гости услышали народные песни и современные композиции о Родине. Молодые активисты Долгопрудного читали патриотические стихотворения в рамках акции «Читаем вместе: строки о России». На площадке фестиваля жители приняли участие во всероссийской акции «Хоровод единства».



В течение дня волонтеры Подмосковья раздавали гостям флаги России в рамках акции «Российский триколор».