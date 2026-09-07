В Серебряных Прудах продлили автобусный маршрут №23
Автобусный маршрут №23, курсирующий между автостанцией «Серебряные Пруды» и совхозом «Серебряные Пруды», продлили до посёлка Успенский. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Изменения в схеме маршрута действуют с понедельника, 7 сентября.
«Заезд в Успенский сделали для улучшения транспортной доступности посёлка. Маршрут обслуживает один автобус малого класса, он выполняет шесть рейсов в день», — говорится в сообщении.От автостанции «Серебряные Пруды» автобус отправляется 7:27, 8:27 и 13:17, а от остановки «Посёлок Успенский» — в 7:40, 8:40 и 13:18. Проезд можно оплатить банковской картой и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».