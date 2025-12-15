В Серебряных Прудах провели межмуниципальный турнир по волейболу

15 декабря 2025, 11:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Традиционный межмуниципальный волейбольный турнир среди мужских команд памяти В. В. Григорьева состоялся в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Соревнования провели на базе спортивного комплекса «Молодёжный», в них приняли участие четыре команды — две местные, одна из Зарайска и одна из города Михайлов Рязанской области.





«Турнир проходил по круговой системе. По итогам матчей лучшие результаты показали хозяева соревнований: первое место заняла команда «Серебряные Пруды-2», второе — «Серебряные Пруды-1», а третье — представители Зарайска», — говорится в сообщении.