В Серебряных Прудах провели межмуниципальный турнир по волейболу
Традиционный межмуниципальный волейбольный турнир среди мужских команд памяти В. В. Григорьева состоялся в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Соревнования провели на базе спортивного комплекса «Молодёжный», в них приняли участие четыре команды — две местные, одна из Зарайска и одна из города Михайлов Рязанской области.
«Турнир проходил по круговой системе. По итогам матчей лучшие результаты показали хозяева соревнований: первое место заняла команда «Серебряные Пруды-2», второе — «Серебряные Пруды-1», а третье — представители Зарайска», — говорится в сообщении.Призёрам вручили кубки, медали и дипломы от отдела администрации округа по физической культуре и спорту.