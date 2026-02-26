В Серебряных Прудах провели проверку семенного материала перед яровым севом

26 февраля 2026, 18:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Качество семенного материала, предназначенного для ярового сева, проверили в одном из хозяйств округа Серебряные Пруды сотрудники Луховицкого межрайонного отдела Россельхозцентра. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Специалисты проверили, в частности, посевную яровую вику сортов «Узуновская 15», «Узуновская 8» и «Спутница», а также полевой горох сорта «Флора».





«Проверка показала, что все семена соответствуют ГОСТу и являются оригинальными», — говорится в сообщении.