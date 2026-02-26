В Серебряных Прудах провели проверку семенного материала перед яровым севом
Качество семенного материала, предназначенного для ярового сева, проверили в одном из хозяйств округа Серебряные Пруды сотрудники Луховицкого межрайонного отдела Россельхозцентра. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты проверили, в частности, посевную яровую вику сортов «Узуновская 15», «Узуновская 8» и «Спутница», а также полевой горох сорта «Флора».
«Проверка показала, что все семена соответствуют ГОСТу и являются оригинальными», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что тщательная проверка семенного материала перед посевной позволяет снизить риски неурожая и создаёт условия для дальнейшего развития подмосковного сельского хозяйства.