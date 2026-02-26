Из Жуковского за ночь вывезли около 2000 кубометров снега

26 февраля 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Около двух тысяч кубометров снега вывезли из Жуковского в ночь на 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Основные силы в ходе ночной уборки бросили на расчистку дорог, так как днём спецтехнике мешал транспорт, а затем продолжили работы во дворах и на тротуарах.





«Из-за сложных погодных условий уборка и вывоз снега проводится круглосуточно. В приоритетном порядке очищают дороги, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары, подъезды и подходы к социальным объектам и проезды к контейнерным площадкам», — рассказал глава округа Андроник Пак.