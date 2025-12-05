«Спартак» обсуждает новый трехлетний контракт с Денисовым
«Спартак» обсуждает новый контракт на три года с защитником Даниилом Денисовым. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает в конце сезона 2025/26. Стороны ведут переговоры. Уточняется, что «Краснодар» проявляет интерес к Денисову.
Даниил выступает за «Спартак» с 2021 года. На его счету 138 матчей и один гол в РПЛ, включая 16 игр в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.
После 17-го тура «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 28 очками. Следующий матч «красно-белых» состоится 6 декабря в Москве против «Динамо» и начнётся в 16:30 по московскому времени.
