В Серебряных Прудах снесли полуразрушенный Дом животновода

07 октября 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Обветшавшее здание Дома животновода, принадлежавшее сельскохозяйственному предприятию «Осетровское», снесли в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здание из керамзитобетонных панелей было построено рядом с товарной фермой в 1983 году. Его общая площадь составляла 260 квадратных метров. В Доме животновода сотрудники отдыхали между рабочими сменами. Но в 1990 году предприятие закрылось и здание Дома животноводов вывели из эксплуатации.





«Заброшенная постройка начала разрушаться. Здание включили в список на ликвидацию и снесли в третьем квартале текущего года», — говорится в сообщении.