В Серебряных Прудах снесли полуразрушенный Дом животновода
Обветшавшее здание Дома животновода, принадлежавшее сельскохозяйственному предприятию «Осетровское», снесли в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание из керамзитобетонных панелей было построено рядом с товарной фермой в 1983 году. Его общая площадь составляла 260 квадратных метров. В Доме животновода сотрудники отдыхали между рабочими сменами. Но в 1990 году предприятие закрылось и здание Дома животноводов вывели из эксплуатации.
«Заброшенная постройка начала разрушаться. Здание включили в список на ликвидацию и снесли в третьем квартале текущего года», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимал аварийный объект, расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.