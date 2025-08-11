В Сергиев Посаде задержали угонщика и грабителя

11 августа 2025, 10:41

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

41-летнего мужчину, подозреваемого в угоне мопеда и нападении на женщину с целью ограбления, задержали полицейские Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл припаркованный у одного из домов по улице Глинки мопед.





«Личность похитителя удалось установить — им оказался местный житель. Его задержали. Мужчина рассказал, что оставил угнанный мопед около частного дома своего приятеля. Мопед вернули хозяину, а мужчину отпустили под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.