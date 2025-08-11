Достижения.рф

В Сергиев Посаде задержали угонщика и грабителя

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

41-летнего мужчину, подозреваемого в угоне мопеда и нападении на женщину с целью ограбления, задержали полицейские Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл припаркованный у одного из домов по улице Глинки мопед.

«Личность похитителя удалось установить — им оказался местный житель. Его задержали. Мужчина рассказал, что оставил угнанный мопед около частного дома своего приятеля. Мопед вернули хозяину, а мужчину отпустили под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.
После этого мужчина напал на женщину в подъезде многоквартирного дома и отнял у неё сумку, где были деньги и мобильный телефон. Задержали мужчину во Владимирской области. Теперь он будет ждать суда под стражей.
