В аэропорту Атланты самолет со 192 пассажирами врезался в пустой лайнер
В аэропорту американского города Атланта самолет со 192 пассажирами врезался в пустой авиалайнер. Об этом сообщает издание Associated Press.
Как стало известно, воздушное судно протаранило самолет крылом. Лайнер принадлежит компании Delta Air Lines.
«На борту коммерческого самолета находились 192 клиента, два пилота и четыре стюардессы», — говорится в сообщении.
Инцидент случился, когда авиасудно выполняло рейс до Гватемалы. Самолет отъезжал от места посадки пассажиров и, когда выворачивал на взлетно-посадочную полосу, случайно протаранил крылом другой лайнер.
В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были пересажены на другой борт.