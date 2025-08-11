Достижения.рф

Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

ФСБ: Убийство создателя батальона «Арбат» Саркисяна совершил смертник
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» совершил смертник. Об этом сообщили в ФСБ России.



Целью был глава Федерации бокса Донецкой народной республики, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти.

Кроме Саркисяна, в результате взрыва погиб еще один человек, а трое получили ранения. Теракт произошел утром в понедельник, 3 февраля. Взрывное устройство было закреплено на террористе-смертнике.

Екатерина Коршунова

