Жителей Подмосковья пригласили принять участие в орнитологической акции

03 февраля 2026, 16:51

оригинал Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

Очередной этап Всероссийской акции по учёту воробьёв «Воробьи на кустах», организованной Союзом охраны птиц России, пройдёт с 7 по 15 февраля. В Подмосковье проект традиционно вызывает интерес как у профессиональных орнитологов, так и у бердвотчеров и любителей природы. По итогам предыдущего этапа регион вошёл в тройку лидеров по числу зафиксированных птиц, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, подобные наблюдения необходимы для оценки экологического состояния территорий и динамики численности птиц. По его словам, в последние годы популяция воробьёв сокращается.



Среди причин — особенности современной застройки, где отсутствуют щели и укромные места для гнездования, а также новые подходы к благоустройству, при которых газоны из монокультур регулярно скашиваются до образования семян, что уменьшает кормовую базу.



«В сельской местности причиной снижения поголовья может быть интенсивное применение пестицидов. Поэтому следует принять меры по сохранению вида, а для этого нужно оценить динамику численности популяций. Приглашаю всех, кому небезразлична сохранность видов, присоединиться к переписи», — отметил Мосин.