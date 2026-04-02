В Сергиево-Посадском округе провели учения по тушению лесного пожара
Межведомственные учения по тушению лесного пожара провели в четверг, 2 апреля, у посёлка Лесхоз Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в тренировке приняли лесные пожарные и сотрудники МЧС. По легенде учений, загорелась сухая трава, а потом огонь перекинулся на лес. Возникла опасность верхового пожара, скорость распространения которого может достигать более 30 километров в час.
«Сначала к тушению приступили лесничие, они начали бороться с огнём с помощью ранцевых огнетушителей. Затем подъехали пожарные машины и трактор, который делает минерализованную полосу вокруг зоны пожара», — рассказала директор Сергиево-Посадского филиала Мособллеса Наталья Галкина.После этого к учению присоединились пожарные МЧС. Общее число участников составило около 20 человек. Все они сработали слаженно.