Во Владивостоке управляющий ресторана убил супругов-владельцев и сжёг заведение
Во Владивостоке задержали управляющего ресторана «Роял Парк» по делу об убийстве его владельцев. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
При пожаре в здании на улице Русской погибли мужчина и женщина — хозяева заведения. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили во время тушения огня. Местный СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Подозреваемого задержали — им стал управляющий ресторана. На допросе он признался, что давно работал на супругов, но в день убийства поссорился с владелицей и ударил её ножом. Затем он дождался её супруга, напал на него с битой и поджёг заведение, чтобы скрыть преступление.
Ресторан «Роял Парк» работал с 1991 года, ранее в этом помещении располагалось казино. Накануне трагедии заведение не работало около трёх недель.
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