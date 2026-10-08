Женщины заперли таксиста в доме и насиловали его по очереди
В Гане три женщины заперли водителя такси в доме и насиловали его по очереди. Об этом информирует GhanaWeb.
По словам пострадавшего, три пассажирки попросили подвезти их. В конце поездки они пригласили мужчину в гости, чтобы сообщить точный адрес, откуда нужно будет забрать их на следующий день.
Когда таксист оказался внутри, женщины заперли дверь и начали приставать к нему. Водитель не смог отбиться от злоумышленниц. В результате они по очереди изнасиловали мужчину и отказались платить за поездку. Согласно информации источника, жертва обратился в полицию, но его заявление не приняли и даже посмеялись над ним.
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