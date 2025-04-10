В Сергиевом Посаде изъяли более 21 тысячи пачек сигарет без маркировки

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Полицейские задержали 34-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконном обороте табачных изделий и использовании чужих товарных знаков, партия нелегального товара составила более 21 тысячи пачек сигарет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские выявили факт торговли сигаретами без акцизных марок в одном из гаражно-строительных кооперативов Сергиева Посада и в нескольких местных торговых точках. При обыске изъято более 21 тысячи пачек сигарет. Их общая стоимость составляет около 2 млн рублей», — говорится в сообщении.Кроме того, было обнаружено около 2 тысяч пачек сигарет с нелегально размещёнными на них товарными знаками. Ущерб, нанесённый этим правообладателю, оценивается в 500 тысяч рублей.
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