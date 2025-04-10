В Сергиевом Посаде изъяли более 21 тысячи пачек сигарет без маркировки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился со школьниками из Объединённых Арабских Эмиратов, которые приехали на стажировку в гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье. На базе гимназии прошлой осенью года президенты двух стран открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.