Россиянку жёстко избили во Вьетнаме за шутки с подругой на улице

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Россиянку жестоко избили во Вьетнаме из-за того, как она обращалась с подругой. У девушки обнаружили перелом руки в трёх местах и сильные гематомы, из-за которых она теперь не может лежать на спине.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, который связался с пострадавшей Ладой, 8 апреля она гуляла с подругой по Нячангу. Девушки смеялись, что-то обсуждали и в шутку дрались. Когда подруга зашла в магазин, Лада осталась одна на улице. В этот момент к ней подошёл неизвестный русскоговорящий мужчина, который жёстко избил её, предъявляя претензии за неправильное обращение с подругой. После этого он скрылся.
Девушку экстренно госпитализировали в местную клинику, где врачи диагностировали перелом руки в трёх местах, вывих, множество гематом и ссадин. Также ей провели операцию, которая обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Теперь пострадавшей нужно ежедневно выплачивать по семь тысяч рублей за курс обезболивающих препаратов.
Местная полиция разыскивает напавшего.
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Девушку экстренно госпитализировали в местную клинику, где врачи диагностировали перелом руки в трёх местах, вывих, множество гематом и ссадин. Также ей провели операцию, которая обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Теперь пострадавшей нужно ежедневно выплачивать по семь тысяч рублей за курс обезболивающих препаратов.
Местная полиция разыскивает напавшего.
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Анастасия Чинкова