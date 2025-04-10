В Москве парень случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами – видео

Видео: Telegram-канал «Росгвардия. Москва»
В Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии. Об этом пишет официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сотрудники ОМОН «Авангард» Росгвардии остановили компанию из трёх парней и попросили их предъявить документы. Один из задержанных явно очень сильно переживал и крайне неуверенно полез рукой в карман, чтобы вынуть паспорт. Однако вместе с документом достал зацепившийся пакет с белым веществом, который упал прямо в ноги росгвардейцу.
Парня оперативно задержали. Выяснилось, что в пакете находился кокаин весом 0,22 грамма.
Читайте также:
Росгвардейцы в Москве задержали участников драки в ресторане
Волк: в Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
Парня оперативно задержали. Выяснилось, что в пакете находился кокаин весом 0,22 грамма.
Читайте также:
Росгвардейцы в Москве задержали участников драки в ресторане
Волк: в Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
Анастасия Чинкова