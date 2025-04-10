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В Москве парень случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами – видео

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином прямо перед росгвардейцами

Видео: Telegram-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии. Об этом пишет официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сотрудники ОМОН «Авангард» Росгвардии остановили компанию из трёх парней и попросили их предъявить документы. Один из задержанных явно очень сильно переживал и крайне неуверенно полез рукой в карман, чтобы вынуть паспорт. Однако вместе с документом достал зацепившийся пакет с белым веществом, который упал прямо в ноги росгвардейцу.

Парня оперативно задержали. Выяснилось, что в пакете находился кокаин весом 0,22 грамма.

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#росгвардия
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#задержание
Россиянку жёстко избили во Вьетнаме за шутки с подругой на улице
10 апреля 2025, 14:46

Фото: iStock/globalmoments

Россиянку жестоко избили во Вьетнаме из-за того, как она обращалась с подругой. У девушки обнаружили перелом руки в трёх местах и сильные гематомы, из-за которых она теперь не может лежать на спине.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, который связался с пострадавшей Ладой, 8 апреля она гуляла с подругой по Нячангу. Девушки смеялись, что-то обсуждали и в шутку дрались. Когда подруга зашла в магазин, Лада осталась одна на улице. В этот момент к ней подошёл неизвестный русскоговорящий мужчина, который жёстко избил её, предъявляя претензии за неправильное обращение с подругой. После этого он скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали в местную клинику, где врачи диагностировали перелом руки в трёх местах, вывих, множество гематом и ссадин. Также ей провели операцию, которая обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Теперь пострадавшей нужно ежедневно выплачивать по семь тысяч рублей за курс обезболивающих препаратов.

Местная полиция разыскивает напавшего.

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Три петербуржца попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире
10 апреля 2025, 13:50

Фото: iStock/ SergeyToronto

В петербургском Колпино трех человек госпитализировали в ожоговую реанимацию после взрыва самогонного аппарата в квартире, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все случилось в доме на улице Братьев Радченко. Очевидцы увидели взрыв, а потом начался пожар.

На место инцидента быстро приехали экстренные службы. Пожар в квартире многоэтажного дома тушили примерно час. Трех пострадавших в тяжелом состоянии передали медикам скорой помощи.

Врачи диагностировали у них ожоги 40% тела, по большей части пострадали конечности, лица и животы. Еще у пострадавших выявили термические ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что работник московского зоопарка скончался от укуса змеи. Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.

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#санкт-петербург
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Сотрудник московского зоопарка умер от укуса змеи
10 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/ Mr-Tigga

Работник московского зоопарка скончался от укуса змеи, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.

Посетители зоопарка вызвали скорую помощь, но медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Сергей ушел из жизни в реанимобиле, сообщил Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей. Несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

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#московский зоопарк
#скорая помощь
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Семиклассник из Петербурга захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника 18 млн рублей
В Петербурге ученик гимназии выманил у одноклассника около 18 млн рублей
10 апреля 2025, 13:06

Фото: iStock/ Motortion

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей, сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Папа обманутого 13-летнего мальчика — предприниматель, который владеет фирмами по торговле медицинским оборудованием.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что в марте текущего года его сына убедили передать однокласснику 150 тысяч долларов и 5,4 миллиона рублей. При этом несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.

Подростки учатся в частной гимназии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.

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#школьники
#санкт-петербург
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Неизвестный в маске взорвал банкомат в Ставрополе
10 апреля 2025, 12:51

Фото: iStock/Lari Bat

Неизвестный взорвал банкомат в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг утром. В отделение банка зашёл мужчина в маске и камуфляже, прикрепил устройство к нижней части банкомата, дёрнул за леску, после чего раздался взрыв. На стёклах помещения остались следы, напоминающие поражающие элементы.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию. Источники сообщают, что мужчина, подложивший устройство, ещё не задержан – его разыскивают.

В результате взрыва никто не пострадал.

Подобный случай произошёл в Москве в начале марта. Мужчина в отделении банка бросил взрывное устройство в купюроприёмник банкомата. Подозреваемым оказался молодой человек 2005 года рождения. Во время взрыва никто не пострадал.

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#происшествия
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