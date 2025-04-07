В Сергиевом Посаде мусоровоз врезался в жилой дом и повредил стену квартиры

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.
Мусоровоз врезался в стену пятиэтажного панельного дома на улице Птицеградская, 8а в микрорайоне Птицеград Сергиева Посада и повредил угловую квартиру на первом этаже, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.
«Инцидент произошёл около восьми часов вечера в воскресенье, 6 апреля. По предварительным данным, водитель мусоровоза вышел из машины, чтобы опорожнить мусорные баки, и забыл поставить мусоровоз на ручной тормоз. Автомобиль покатился назад и врезался в дом, повредив одну стеновую панель», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась. Для проведения экстренного ремонта управляющая компания перекрыла один стояк отопления. После установки латки отопление запустили в полном объёме. Сейчас специалисты продолжают обследование повреждённого дома и обсуждают пути устранения последствий происшествия.
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