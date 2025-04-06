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В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой на Выборгской улице. Об этом сообщает Baza.
«Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве. Помимо этого он смял бетономешалку, водитель которой покинул кабину за несколько минут до падения крана», — пишут в telegram-канале.
Как оказалось, жители рядом стоящих домов уже давно жаловались из-за стройки. По их мнению, она может быть не совсем законной, так как еще недавно на месте висел стенд о благоустройстве территории. Позже здесь появилась вывеска о возведении ЖК. Когда строители начали вбивать сваи, по соседним домам пошли трещины. К тому же вопросы вызывала техника безопасности, так как стройка проводилась рядом с детской площадкой.
Крановщик получил незначительные ранения. Кран снял бетономешалку, из которой за мгновение до происшествия вышел водитель.
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Иван Мусатов