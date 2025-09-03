В Сергиевом Посаде поставили на кадастр дом для переселенцев из авариного жилья

03 сентября 2025, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, построенный в Сергиевом Посаде, поставили на кадастровый учёт. Туда переедут более 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Дом расположен по адресу: улица Владимирская, 69.





«Квартиры в новостройке получит 671 переселенец, расселено будет 20 аварийных домов — 272 помещения общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.