В Сергиевом Посаде поставили на кадастр дом для переселенцев из авариного жилья
Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, построенный в Сергиевом Посаде, поставили на кадастровый учёт. Туда переедут более 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Дом расположен по адресу: улица Владимирская, 69.
«Квартиры в новостройке получит 671 переселенец, расселено будет 20 аварийных домов — 272 помещения общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Расселяемые дома находятся на Клементьевской, Московской, Сергиевской, Стахановской и Школьной улицах и в Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, а также в Больничном переулке и на улице 1 Мая в городе Краснозаводск.
Расселение аварийных домов в Московской области проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».