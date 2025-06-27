В Сергиевом Посаде построят тоннель-путепровод под железной дорогой

27 июня 2025, 17:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Salvador-Aznar

Транспортную развязку с путепроводом под железной дорогой Ярославского направления собираются построить в Сергиевом Посаде. В настоящее время ведётся поиск подрядчика для создания проекта и строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Запланировано строительство двухполосной развязки с путепроводом тоннельного типа под железнодорожными путями. В составе развязки предусмотрены выезды на улицы Вифанская и 1-я Рыбная», — говорится в сообщении.