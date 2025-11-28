В Сергиевом Посаде пройдёт благотворительная распродажа
Видео: пресс-служба администрации г.о. Сергиев Посад
В Сергиевом Посаде 6 декабря пройдёт благотворительная распродажа, которую организует Центр социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». Мероприятие состоится с 12:00 до 18:00 на площадке Общественной палаты округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Акция направлена на сбор средств для покупки нового оборудования для швейного производства. Директор центра Елена Брюшинина рассказала, что сейчас учреждение нуждается в вышивальных машинах — они необходимы для выполнения заказов, требующих машинной вышивки.
«У нас есть заказ на вышивальные машины, потому что на изделиях, которые мы шьем, требуется машинная вышивка. А машина сама по себе дорогая. Поэтому нам необходимо собрать деньги для того, чтобы мы смогли купить это оборудование», — отметила она.Гостям распродажи предложат одежду, обувь, аксессуары и товары для дома по доступным ценам. Организаторы поблагодарили волонтёров и Молодёжный парламент округа за помощь в подготовке мероприятия. Все собранные средства направят на развитие центра и улучшение рабочих условий.
Центр «Преодоление» занимается поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая их профессиональным обучением, реабилитацией и трудоустройством. Сейчас в учреждении работают около 18 сотрудников.