В Сергиевом Посаде пройдёт благотворительная распродажа

28 ноября 2025, 12:37

Видео: пресс-служба администрации г.о. Сергиев Посад

В Сергиевом Посаде 6 декабря пройдёт благотворительная распродажа, которую организует Центр социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». Мероприятие состоится с 12:00 до 18:00 на площадке Общественной палаты округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Акция направлена на сбор средств для покупки нового оборудования для швейного производства. Директор центра Елена Брюшинина рассказала, что сейчас учреждение нуждается в вышивальных машинах — они необходимы для выполнения заказов, требующих машинной вышивки.

«У нас есть заказ на вышивальные машины, потому что на изделиях, которые мы шьем, требуется машинная вышивка. А машина сама по себе дорогая. Поэтому нам необходимо собрать деньги для того, чтобы мы смогли купить это оборудование», — отметила она.