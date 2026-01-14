В Сергиевом Посаде рецидивистка украла у соседки телефон и перевела себе её деньги

14 января 2026, 15:36

Полицейские Сергиева Посада задержали подозреваемую в краже у пенсионерки 400 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть города поступило сообщение от местного жителя о хищении денег у его 86-летней матери. Сумму ущерба он оценил более чем в 400 000 рублей.

Через некоторое время сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую – ранее неоднократно судимую 43-летнюю местную жительницу.

«Злоумышленница оказалась соседкой потерпевшей по квартире. Узнав, что женщина госпитализирован, она получила разрешение посетить её в медучреждении. Во время визита злоумышленница воспользовалась отсутствием контроля за личными вещами пенсионерки и забрала её мобильный телефон. Обнаружив на нём данные банковской карты и отсутствие пароля, женщина авторизировалась в банковском приложении и перевела деньги на свой счёт», – рассказала Татьяна Петрова.