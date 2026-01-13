Россиянка хладнокровно избила знакомого стулом, а затем зарезала его
В Орехово-Зуеве следователи предъявили обвинение 39-летней жительнице города. Её обвиняют в убийстве знакомого по части 1 статьи 105 УК РФ. Подробности сообщает Следственный комитет по Московской области.
Инцидент произошёл 12 января в квартире на Набережной улице. В ходе совместного распития алкоголя между женщиной и её знакомым возник конфликт. По версии следствия, обвиняемая сначала несколько раз ударила мужчину пластмассовым стулом, а затем нанесла ему ножевые ранения в грудь и предплечье.
Гражданин скончался от полученных травм. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители задержали подозреваемую на месте. Ей уже предъявили обвинение.
В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства. Они уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и допросили очевидцев.
Читайте также: