Россиянка хладнокровно избила знакомого стулом, а затем зарезала его

13 января 2026, 18:36

Жительницу Орехово-Зуева обвиняют в убийстве мужчины после конфликта

Фото: Istock/PaulBiryukov

В Орехово-Зуеве следователи предъявили обвинение 39-летней жительнице города. Её обвиняют в убийстве знакомого по части 1 статьи 105 УК РФ. Подробности сообщает Следственный комитет по Московской области.