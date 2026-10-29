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Врач Тамара Белоусова станет Почётным гражданином Московской области

оригинал Т. Белоусова (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Депутаты Мособлдумы восьмого созыва в ходе третьего заседания рассмотрели ходатайство о присвоении звания Почётного гражданина Московской области главврачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Кандидатуру Белоусовой депутаты поддержали.

«Тамара Николаевна более 30 лет работает в подмосковной системе здравоохранении и свыше 20 лет возглавляет перинатальный центр. Под её руководством учреждение стало одним из лучших центров родовспоможения не только в Московской области, но и в России. Ежегодно здесь рождаются около 6000 малышей. За этим – огромный труд всей команды», – сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Видновский перинатальный центр – головное учреждение родовспоможения на юге Подмосковья. Он обслуживает более 1,2 млн человек.
Лора Луганская

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