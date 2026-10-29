Врач Тамара Белоусова станет Почётным гражданином Московской области
Депутаты Мособлдумы восьмого созыва в ходе третьего заседания рассмотрели ходатайство о присвоении звания Почётного гражданина Московской области главврачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Кандидатуру Белоусовой депутаты поддержали.
«Тамара Николаевна более 30 лет работает в подмосковной системе здравоохранении и свыше 20 лет возглавляет перинатальный центр. Под её руководством учреждение стало одним из лучших центров родовспоможения не только в Московской области, но и в России. Ежегодно здесь рождаются около 6000 малышей. За этим – огромный труд всей команды», – сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Видновский перинатальный центр – головное учреждение родовспоможения на юге Подмосковья. Он обслуживает более 1,2 млн человек.