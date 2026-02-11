В Сергиевом Посаде в этом году откроют новый детсад на 280 мест
Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, строят в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет более 63%.
«Сейчас рабочие занимаются фасадом, внутренними отделочными работами и монтируют инженерные сети», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет свыше 4,7 тыс. квадратных метров. Там разместят групповые ячейки со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла, а также различные административные и технические помещения. На прилегающей территории обустроят зоны для прогулок с теневыми навесами и установят спортплощадку.