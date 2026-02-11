В Сергиевом Посаде в этом году откроют новый детсад на 280 мест

11 февраля 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, строят в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 63%.





«Сейчас рабочие занимаются фасадом, внутренними отделочными работами и монтируют инженерные сети», — говорится в сообщении.