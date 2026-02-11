В столичном регионе ввели в эксплуатацию 14 домов застройщика «Самолёт»
14 жилых домов на 6 328 квартир, построенных компанией «Самолёт» в Московском регионе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Теперь ключи от квартир передадут собственникам.
«В жилых кварталах «Самолёта» возводят также объекты социальной инфраструктуры. В частности, в 2026 году в эксплуатацию ввели четыре детских сада в общей сложности на 905 мест. Детсады расположены в ЖК «Пригород Лесное», «Прибрежный Парк», «Новое Видное» и «Зелёные аллеи», — говорится в сообщении.В минувшем году компания передала собственникам ключи от более чем 31 тысячи квартир в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Тюмени.