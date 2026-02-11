В столичном регионе ввели в эксплуатацию 14 домов застройщика «Самолёт»

11 февраля 2026, 17:51

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

14 жилых домов на 6 328 квартир, построенных компанией «Самолёт» в Московском регионе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.





Теперь ключи от квартир передадут собственникам.





«В жилых кварталах «Самолёта» возводят также объекты социальной инфраструктуры. В частности, в 2026 году в эксплуатацию ввели четыре детских сада в общей сложности на 905 мест. Детсады расположены в ЖК «Пригород Лесное», «Прибрежный Парк», «Новое Видное» и «Зелёные аллеи», — говорится в сообщении.