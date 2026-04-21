Московские ветеринары спасли пациента-кореша

Московские ветеринары спасли собаку по кличке Кореш

Фото: istockphoto/dima_sidelnikov

Московские ветеринары извлекли из желудка и кишечника молодого бультерьера настоящий склад хозяйственных вещей.





Как пишет «МК», 11-месячный пёс по кличке Кореш проглотил ватные палочки, женские прокладки, волосы и другие неопознанные предметы. По данным Комитета ветеринарии Москвы, владелец привёл питомца на приём в клинику с жалобами на плохое самочувствие — собака отказывалась от еды, и её постоянно тошнило. УЗИ показало длинный инородный комок, застрявший в тощей кишке и частично в желудке.



Ветеринары провели экстренную операцию, в ходе которой у бультерьера также обнаружили воспаление сальника (оментит) и перитонит. Из пищеварительного тракта извлекли кусочки пластика и человеческие волосы.



Сейчас Кореш восстанавливается. Врачи советуют хозяевам внимательно следить за поведением собаки и пройти углублённое обследование. Такое расстройство (поедание несъедобного) называется пикацизмом и может вызываться стрессом, недостатком движения, болезнями ЖКТ, глистами или нехваткой витаминов.



