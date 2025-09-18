Достижения.рф

В Воронеже задержали пятерых мужчин за жестокое избиение прохожих

В Воронеже задержали пять мужчин, которые жестоко избили четырех прохожих. Об этом сообщает региональный следком в своем Telegram-канале.



По версии следствия, все произошло ночью 17 сентября в центре города. Компания молодых людей напала на местных жителей, нанося им множественные удары ногами и руками по голове и телу. На видеозаписи из соцсетей видно, как злоумышленники подходят к лежащим на тротуаре людям и бьют их.

Три человека находятся в больнице. Двоих из них перевели в реанимацию из-за серьезных травм. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений.

Подозреваемые попытались скрыться с места преступления, но позже их поймали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Лидия Пономарева

