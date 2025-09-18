В Щёлкове 36-летние братья попались на краже футболок из магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух 36-летних братьев, подозреваемых в краже одежды из сетевого супермаркета в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги экипаж росгвардейцев получил из одного из охраняемых магазинов на Пролетарском проспекте.
«На месте выяснилось, что двое мужчин взяли с полок пять футболок и куртку, надели на себя и попытались в таком виде покинуть магазин, не заплатив за товары. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали недобросовестных покупателей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
