В Щёлкове 36-летние братья попались на краже футболок из магазина

18 сентября 2025, 12:21

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух 36-летних братьев, подозреваемых в краже одежды из сетевого супермаркета в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги экипаж росгвардейцев получил из одного из охраняемых магазинов на Пролетарском проспекте.





«На месте выяснилось, что двое мужчин взяли с полок пять футболок и куртку, надели на себя и попытались в таком виде покинуть магазин, не заплатив за товары. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей», — говорится в сообщении.