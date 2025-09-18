Ребёнок в детдоме и странное поведение: россиянка загадочно пропала в Таиланде

18 сентября 2025, 12:44

SHOT: в Таиланде шестой день разыскивают россиянку Эрику Владыко

Фото: iStock/DedMityay

В Таиланде уже шестой день ищут 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая загадочно исчезла в Бангкоке. Её маленькую дочь, оставшуюся одну в гостиничном номере, передали в местный детский приют, сообщает Telegram-канал SHOT.