Ребёнок в детдоме и странное поведение: россиянка загадочно пропала в Таиланде
В Таиланде уже шестой день ищут 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая загадочно исчезла в Бангкоке. Её маленькую дочь, оставшуюся одну в гостиничном номере, передали в местный детский приют, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Эрика прибыла в столицу Таиланда 12 сентября. В ночь на 13 сентября она заказала такси через ресепшен отеля (не со своего телефона) и около двух часов ноиальных сетях 15 сентября, сейчас её телефон отключён.
Дочь Владыко осталась в гостиничном номере одна. Утром её обнаружили сотрудники отеля, после чего ребёнка поместили в один из тайских детдомов. Девочку навещает знакомая Эрики, которая также обратилась в Посольство России в Таиланде.
По словам подруги, поведение Эрики в день исчезновения было необычным – она была замкнута, ни с кем не разговаривала и не объясняла, зачем прилетела в Бангкок. При этом паспорт россиянки и документы ребёнка остались в отеле.
Родственники Эрики узнали о её пропаже 16 сентября. Сегодня родители женщины вылетели из Владивостока в Таиланд, чтобы забрать внучку и официально подать заявление в полицию. Согласно местным законам, сделать это могут только близкие родственники.
Эрика Владыко родом из Приморского края, последние несколько лет жила на острове Самуи, где у неё был дом, сдаваемый в аренду. Бывший супруг женщины и отец ребёнка проживает во Владивостоке. По словам её окружения, у Владыко не было долгов, врагов или серьёзных конфликтов.
Обстоятельства исчезновения остаются неясными. Тайская полиция пока официально не комментирует ситуацию.
