Москвичка обвинила компанию «Авита» в затягивании ее сожителя в секту

12 ноября 2025, 12:43

Фото: iStock/Anastasiia Korotkova

Жительница Москвы заявила, что её гражданский муж после прохождения курсов личностного роста компании «Авита» под руководством Андрея Браудо кардинально изменился и стал проявлять агрессию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





По словам Анна (имя изменено), около полутора лет назад мужчина записался на тренинги, объяснив это необходимостью для профессионального роста. При этом он подписал соглашение о неразглашении и отказался рассказывать, что именно происходит на занятиях.





«Раньше он был добрым, заботливым, открытым человеком. У нас не было секретов. Сейчас он стал очень злым, замкнутым, раздражается от всего, часто выходит из себя. На работе у него большие долги, я подозреваю, что всё он тратит на новые обучения», — рассказала Анна.