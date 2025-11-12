Москвичка обвинила компанию «Авита» в затягивании ее сожителя в секту
Жительница Москвы заявила, что её гражданский муж после прохождения курсов личностного роста компании «Авита» под руководством Андрея Браудо кардинально изменился и стал проявлять агрессию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам Анна (имя изменено), около полутора лет назад мужчина записался на тренинги, объяснив это необходимостью для профессионального роста. При этом он подписал соглашение о неразглашении и отказался рассказывать, что именно происходит на занятиях.
«Раньше он был добрым, заботливым, открытым человеком. У нас не было секретов. Сейчас он стал очень злым, замкнутым, раздражается от всего, часто выходит из себя. На работе у него большие долги, я подозреваю, что всё он тратит на новые обучения», — рассказала Анна.
По её словам, мужчина ежемесячно тратит около 100 тысяч рублей на услуги психолога и приобретает дорогие вещи, называя себя «капитаном корабля». Он якобы настаивает, чтобы Анна также прошла обучение, угрожая расставанием.
Женщина утверждает, что у её партнёра ухудшилось здоровье, появились проблемы со сном, а также конфликты с кредиторами. При этом мужчина продолжает активно участвовать в мероприятиях «Авиты».
Анна считает, что сожителя втянули в секту, и опасается за его состояние и будущее семьи. В компании «Авита» ситуацию пока не комментировали.