Подозрительную пачку купюр с красной лентой заметили в подъезде дома в Москве

Фото: iStock/blinow61

Пачку купюр, обмотанных красной лентой, обнаружили утром 12 ноября в подъезде дома в столичном районе Митино. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Жильцы опасались, что под «деньгами» может скрываться самодельное взрывное устройство.

После проверки выяснилось, что купюры оказались ненастоящими: это была открытка, стилизованная под деньги, под которой лежала только ленточка. Опасности для жителей не было, взрывное устройство не обнаружили.

Напомним, что накануне в Красногорске произошёл взрыв СВУ, свернутого в купюру номиналом 10 рублей. Пострадал девятилетний мальчик.

Анастасия Чинкова

