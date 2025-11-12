Подозрительную пачку купюр с красной лентой заметили в подъезде дома в Москве
Пачку купюр, обмотанных красной лентой, обнаружили утром 12 ноября в подъезде дома в столичном районе Митино. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жильцы опасались, что под «деньгами» может скрываться самодельное взрывное устройство.
После проверки выяснилось, что купюры оказались ненастоящими: это была открытка, стилизованная под деньги, под которой лежала только ленточка. Опасности для жителей не было, взрывное устройство не обнаружили.
Напомним, что накануне в Красногорске произошёл взрыв СВУ, свернутого в купюру номиналом 10 рублей. Пострадал девятилетний мальчик.
