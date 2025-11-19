В Серпухове 11-летний школьник упал с второго этажа ТЦ, пытаясь достать помаду
В торговом центре «Корстон» в Серпухове 11-летний мальчик по имени Богдан упал с высоты второго этажа, пытаясь достать помаду своей подруги. В результате инцидента у ребёнка выбиты несколько зубов и сломана рука.
Как сообщает Telegram-канал Baza, помада упала в пространство между лестницей и эскалатором, которое прикрыли фанерой. Школьник прыгнул на это покрытие вместе с фанерой и сорвался с высоты около шести метров.
Сейчас Богдан проходит длительное лечение. Инцидент стал поводом обратить внимание на безопасность конструкций и проходов в торговых центрах.
