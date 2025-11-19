В Серпухове 11-летний школьник упал с второго этажа ТЦ, пытаясь достать помаду

19 ноября 2025, 16:04

Фото: iStock/globalmoments

В торговом центре «Корстон» в Серпухове 11-летний мальчик по имени Богдан упал с высоты второго этажа, пытаясь достать помаду своей подруги. В результате инцидента у ребёнка выбиты несколько зубов и сломана рука.