Достижения.рф

В Серпухове 11-летний школьник упал с второго этажа ТЦ, пытаясь достать помаду

Фото: iStock/globalmoments

В торговом центре «Корстон» в Серпухове 11-летний мальчик по имени Богдан упал с высоты второго этажа, пытаясь достать помаду своей подруги. В результате инцидента у ребёнка выбиты несколько зубов и сломана рука.



Как сообщает Telegram-канал Baza, помада упала в пространство между лестницей и эскалатором, которое прикрыли фанерой. Школьник прыгнул на это покрытие вместе с фанерой и сорвался с высоты около шести метров.

Сейчас Богдан проходит длительное лечение. Инцидент стал поводом обратить внимание на безопасность конструкций и проходов в торговых центрах.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0