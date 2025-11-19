На западе Москвы перекрыли движение транспорта

19 ноября 2025, 16:00

В Москве временно ограничили движение на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте

Фото: Istock/MaYcaL

В столице временно ограничили движение транспорта на ряде автодорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».