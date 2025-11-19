На западе Москвы перекрыли движение транспорта
В столице временно ограничили движение транспорта на ряде автодорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время движение перекрыли на Можайском шоссе, на участке дома 3/1, для транспорта, следующего в сторону центра. Помимо этого, ограничения действуют на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы для движения в центральном направлении.
Власти ограничили проезд для автомобилей на Новинском бульваре. Речь идёт о развороте с внутренней стороны Садового кольца на его внешнюю сторону. Столичный Департамент транспорта рекомендует водителям учитывать эту информацию, проявлять внимательность за рулём и планировать свой маршрут заранее.
