В российском регионе из-за взрыва газа пострадал один человек

19 ноября 2025, 15:44

МЧС: в Белгородской области пострадал один человек при взрыве газа

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В белгородской Алексеевке произошел взрыв газа. Об этом пишет РИА Новости.





По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация поступила от ГУ МЧС по региону.





«Один пострадавший, но информация уточняется», — сказал собеседник агентства.