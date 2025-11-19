В российском регионе из-за взрыва газа пострадал один человек
МЧС: в Белгородской области пострадал один человек при взрыве газа
В белгородской Алексеевке произошел взрыв газа. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация поступила от ГУ МЧС по региону.
«Один пострадавший, но информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
На месте инцидента работают спасатели и медики. Жители района испытывают страх и беспокойство. Власти проводят расследование, чтобы выяснить причины взрыва.
