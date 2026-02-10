Появилась новая информация о женщине, которая выпила чай с ртутью в Подмосковье
Дарья из Подмосковья, выпившая ртуть вместе с чаем, рассказала свою версию событий. Она опровергла информацию о том, что ее ребенок подсыпал опасное вещество в напиток намеренно. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По ее словам, они утилизировали градусник по всем правилам. Никто не знал, что капля попала в чай. Женщина почувствовала что-то странное во рту и лишь потом поняла, что это кусочек ртути.
Дарья оказала себе первую помощь и ждала скорую. В больнице медики провели полное обследование, включая рентген и УЗИ. Женщина покинула медицинское учреждение на два дня раньше, так как информация о происшествии попала в СМИ и вызвала необоснованные обвинения в адрес ее ребенка. Сейчас россиянка находится дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
