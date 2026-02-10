Появилась новая информация о женщине, которая выпила чай с ртутью в Подмосковье

10 февраля 2026, 15:31

Мать, выпившая ртуть с чаем, опровергла слухи, что ребенок подсыпал вещество

Фото: iStock/Sokolander

Дарья из Подмосковья, выпившая ртуть вместе с чаем, рассказала свою версию событий. Она опровергла информацию о том, что ее ребенок подсыпал опасное вещество в напиток намеренно. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».